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  3. Inter, Leverkusen karşısında yarı final biletini kaptı: 2-1

Inter, Leverkusen karşısında yarı final biletini kaptı: 2-1

Avrupa futbolunun ikinci büyük organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları başladı. Tek maç sistemi üzerinden oynanan maçlarda tarafsız sahada Inter ile Bayern Leverkusen karşı karşıya geldi. Inter karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı final biletini kaptı.

Avrupa futbolunda büyük heyecan geri döndü. Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde, çeyrek final heyecanı devam ediyor. Çeyrek final ilk karşılaşmaları tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanıyor. 22.00'da başlayan mücadelede Inter'ın, Bayern Leverkusen karşısındaki 2-1'lik galibiyeti İtalyan ekibini yarı finale çıkarmaya yetti. 

GOLLER ART ARDA GELDİ

Karşılaşmanın 15. dakikasında Nicolo Barella ile 1-0 öne geçen Inter, 2. golü de yaklaşık 6 dakika sonra buldu. Mücadelenin 21. dakikası oynanırken, Belçikalı yıldız Lukaku, skoru 2-0'a taşıdı.

Art arda gelen gollere Bayern Leverkusen'in karşılığı da gecikmedi. Bundesliga ekibi Leverkusen, genç yıldızı Kai Havertz ile 24. dakikada skoru 2-1 yaparak farkı 1'e indirdi. 

Inter, Leverkusen karşısında yarı final biletini kaptı: 2-1

Gollü başlayan mücadelede ilk 25 dakika 3 gol atılırken, karşılaşmanın kalanında iki tarafta ağları sarsmayı başaramadı. Son dakikaları oldukça çekişmeli geçen mücadelenin sonunda 8 dakika eklense de Inter'ın üstünlüğü bozulmadı. Maç, Inter'ın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. 

Yarı finale yükselen Inter, yarın oynanacak Shakhtar Donetsk-Basel maçının galibi ile final için mücadele edecek.

LUKAKU REKOR KIRDI

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Avrupa Ligi tarihinde üst üste 9 maçta gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

İLK 11'LER

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Martinez, Lukaku

Leverkusen: Hradecky, L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Baumgartlinger, Palacios, Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland

Onur Çelik
Spor Editörü


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