İtalya'nın Milano şehrinin iki büyük takımı Inter ile Milan, kozlarını İtalya Kupası yarı final rövanş maçında paylaşıyor. Golsüz biten ilk maçın ardından iki takım rövanş müsabakasında tüm varlığını ortaya koyacağı maçta milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da forma giyiyor. Bu kapsamda mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Inter - Milan İtalya Kupası yarı final maçı canlı izle | Inter - Milan maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

INTER - MİLAN İTALYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Inter ile Milan arasındaki İtalya Kupası yarı final rövanş maçı 19 Nisan 2022 Salı günü Stadio Guiseppe Meazze'da oynanıyor. TSİ ile 22.00'da başlayan mücadeleyi hakem M.Mariani yönetiyor. Mariani'nin yardımcılıklarını Costanza ve Passeri yapıyor.

INTER - MİLAN İTALYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

INTER - MİLAN İTALYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Inter ile Milan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı ,TRT Spor ve Nesine.com'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

INTER - MİLAN İTALYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, ?? Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Correa, Lautaro

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Kessie, Leao, Giroud