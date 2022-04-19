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Inter - Milan İtalya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Milan takımları karşı karşıya gelecek. Peki Inter - Milan İtalya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Inter - Milan İtalya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İtalya'nın Milano şehrinin iki büyük takımı Inter ile Milan, kozlarını İtalya Kupası yarı final rövanş maçında paylaşacak. Golsüz biten ilk maçın ardından iki takım rövanş müsabakasında tüm varlığını ortaya koyacak. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Milan arasındaki mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için " Inter - Milan İtalya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularının yanıtları haberimizde... 

Inter - Milan İtalya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

INTER - MİLAN İTALYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Inter ile Milan arasındaki İtalya Kupası yarı final rövanş maçı 19 Nisan 2022 Salı günü Stadio Guiseppe Meazze'da oynanacak. TSİ ile 22.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem  M.Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Costanza ve Passeri yapacak. 

Inter - Milan İtalya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

INTER - MİLAN İTALYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Inter ile Milan İtalya Kupası yarı final rövanş maçı ,TRT Spor ve Nesine.com'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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