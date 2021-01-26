Inter Milan maç özeti izle 2-1!

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, ev sahibi sıfatıyla çıktığı mücadelede Milan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Inter olsa da, golü Milan buldu. 31. dakikada sahneye çıkan İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, direk dibine klas bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

İlk yarının sonunda, Inter'in yıldızı Romelu Lukaku ve Milan'ın starı Zlatan Ibrahimovic arasında bir tartışma yaşandı. Pozisyonda her iki futbolcu da kart görürken, 58. dakikada rakibine yaptığı müdahaleyle ikinci sarı kart ve sonrasında kırmızı kart gören Zlatan Ibrahimovic, oyundan ihraç edildi.

71. dakikada, Rafael Leao'nun müdahalesi sonrası VAR sistemine başvuran hakem Paolo Valeri, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Lukaku, takımı adına beraberliği getirdi.

Normal sürenin son anlarında, dakikalar 90+7'yi gösterirken ev sahibi Inter serbest vuruş kazandı. Oyuna kısa süre önce giren Christian Eriksen, topun başına geçti ve harika bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Danimarkalı yıldızın golü, skoru da tayin etti ve Inter mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.