Inter - Milan maçı ne zaman? Inter - Milan maçı hangi kanalda?

İki takım Inter - Milan karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 23. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Serie A'nın 23. haftası Milano derbisine sahne olacak. Juventus'la beraber şampiyonluk mücadelesi veren Antonio Conte yönetimindeki Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı konuk edecek.

Inter - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İtalya Serie A’da şampiyonluk adaylarından Inter sahasında ezeli rakibi ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan ile karşı karşıya gelecek. Ligde Juventus’un hegemonyasına son vererek bu sezon mutlu sona ulaşmak isteyen Conte’nin Inter’i Milano derbisini kazanarak şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

San Siro'da oynanacak mücadele 9 Şubat Pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak. Fabio Maresca'nın düdük çalacağı kritik 90 dakika beIN SPORT 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Milan ise devre arasında transfer ettiği Zlatan Ibrahimovic’in önderliğinde çıkış yakaladı ve Serie A’da 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da son haftalarda gösterdiği performans ile kırmızı-siyahlıların çıkışında önemli rol oynadı.

Öte yandan Antonio Conte’nin ekibi Serie A’da 16 maçtır mağlup olmuyor, mavi-siyahlılar son olarak 6 Ekim 2019 tarihinde sahasında Juventus’a 2-1 skorla boyun eğmişti.

Inter - Milan muhtemel 11'ler:

Inter: Padelli, Godin, Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young, Sanchez, Lukaku

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Hakan Çalhanoğlu, Leao, Ibrahimovic

Derbi öncesi Inter'de eksikler can sıkıyor. Sakatlıkları bulunan Roberto Gagliardini, Samir Handanovic, Borja Valero ile kırmızı kart cezalıları Alessandro Bastoni ve Lautaro Martínez kritik maçı kaçıracak isimler.

Milan'da ise Leo Duarte ve Lucas Biglia, Milano derbisinde sakatlıkları nedeniyle görev alamalayacaklar.