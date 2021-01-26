İnter - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İnter - Milan maçı canlı izle

İtalya'nın iki büyük köklü takımı Inter ve Milan kupa maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi takip etmeyen futbolseverler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar. Detaylar haberimizde...

INTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Kupası'nın yarı final maçında İnter Gİuseppe Meazza stadında bu akşam Milan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Paolo Valeri yönetecek.

INTER- MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

İnter ile Milan arasında oynanacak olan müsabaka Türkiye saati ile saat 22.45'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan şifresiz şekilde izlenebilecek. Ve Nesine.com'dan da canlı olarak yayınlanacak.

İNTER - MİLAN MAÇI CANLI İZLE

İnter ile Milan arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan takip edebilirsiniz.

Mücadeleyi canlı olarak izlemek için tıklayınız.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

İtalya Ligi'nde Milan 19 maçta topladığı 43 puanla zirvede yer alırken, Inter ise 41 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Milan son oynadığı maçta Atalanta'ya 3-0 yenildi, Inter ise Udinese ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.