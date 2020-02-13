Inter - Napoli özet izle | Inter - Napoli maç özeti

İki büyük İtalyan takımı Inter ve Napoli İtalya Kupası için kozlarını paylaştı. Yarı finalde rövanş için büyük bir fırsat yakalayan Napoli, tam 18 maç sonra İnter'e mağlubiyet yaşattı.

Fabian Ruiz'in muhteşem golü İnter'in 18 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.İşte Inter - Napoli maç özeti detayları...

Inter - Napoli maç özeti

Serie A’da bu hafta sonu Milan’ı 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup eden İnter kupada Napoli’ye diş geçiremedi. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadeleyi 57.dakikada Fabian Ruiz’in golüyle kazanan Napoli final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede ikinci 45 dakikaya oldukça istekli başlayan Gennaro Gattuso’nun ekibi Napoli Fabian Ruiz’in muhteşem golüyle öne geçti.

Inter - Napoli özet izle

Futbolda, İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli, deplasmanda Inter’i 1-0 yenerek, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.

Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan yarı finalin ilk maçında, ligde şampiyonluğa oynayan Inter ile iyi bir sezon geçirmeyen Napoli karşı karşıya geldi.

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarı golsüz tamamlandı.

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İkinci yarının 57. dakikasında konuk Napoli, Fabian Ruiz ile 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında Inter, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince Napoli, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Napoli, 5 Mart’ta rövanşta ağırlayacağı Inter karşısında avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

İtalya Kupası yarı finalinin diğer ayağında ise bu akşam Milan, Juventus’u konuk edecek.