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Inter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayın var?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları devam ediyor. 4. hafta maçlarının oynandığı haftanın en ilgi çekici maçı, kuşkusuz Inter ve Real Madrid arasında oynanacak. Karşılaşma öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Peki, Inter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayın var? İşte detaylar...

Inter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayın var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2 haftalık aranın ardından grup maçlarıyla geri dönen Devler Ligi'nde, günün en dikkat çekiçi maçı, Inter ile Real Madrid arasında oynanacak. B Grubunda yer alan iki takımın gruptaki ilk maçını İspanyol ekibi Real Madrid, kendi evinde 3-2 kazanmıştı. O maçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini alan Madrid, henüz galibiyetle tanışamamış Inter deplasmanına gidiyor. İtalyan devi Inter'in, grupta 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Antonio Conte ve öğrencileri, Real Madrid'e karşı mutlak bir galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi tüm bilinmesi gerekenleri haberimizde verdik. Peki, Inter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayın var? İşte detaylar...

INTER - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubunda 4. hafta maçları oynanıyor. Günün heyecanla beklenen maçı Inter - Real Madrid karşılaşması, bu akşam saat 23.00'de Giuseppe Meazza'da oynanacak. Karşılaşma, İngiliz hakem Anthony Taylor tarafından yönetilecek. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick  ve Adam Nunn üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, bu akşam saat 23.00'de başlayacak olan Inter - Real Madrid maçını da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen futbolseverler ile buluşturacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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