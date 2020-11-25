Inter - Real Madrid maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE LİNKİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2 haftalık aranın ardından grup maçlarıyla geri dönen Devler Ligi'nde, günün en dikkat çekiçi maçı, Inter ile Real Madrid arasında oynanacak. B Grubunda yer alan iki takımın gruptaki ilk maçını İspanyol ekibi Madrid, kendi evinde 3-2 kazanmıştı. O maçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini alan İspanyol devi, henüz galibiyetle tanışamamış Inter deplasmanına gidiyor. İtalyan devi Inter'in, grupta 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Antonio Conte ve öğrencileri, Real Madrid'e karşı mutlak bir galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi tüm bilinmesi gerekenleri haberimizde verdik. Peki, Inter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayın var? İşte detaylar...

INTER - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubunda 4. hafta maçları oynanıyor. Günün heyecanla beklenen maçı Inter - Real Madrid karşılaşması, bu akşam saat 23.00'de Giuseppe Meazza'da oynanacak. Karşılaşma, İngiliz hakem Anthony Taylor tarafından yönetilecek. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, bu akşam saat 23.00'de başlayacak olan Inter - Real Madrid maçını da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen futbolseverler ile buluşturacak. Bu karşılaşma Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan naklen ve şifresiz izlenebilir. CBC Sport kanalını internetten izlemekte mümkün.