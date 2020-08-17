UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı bu akşam belli oluyor. Dün oynanan Sevilla - Manchester United maçının ardından, kupayı daha önce 5 kez müzesine götüren Sevilla, 6. kez finale yükselme başarısını göstermişti. Inter ile Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'nın finaldeki rakibi olmak için bu karşı karşıya geliyor. Inter, bu tura gelene kadar sırasıyla Ludogorets, Getafe ve Bayer Leverkusen'i turnuvanın dışına itti. Shakhtar Donetsk ise Benfica, Wolfsburg ve Basel'i saf dışı bıraktı. Peki, Inter-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nde adım adım finale yaklaşılan dönemde son yarı final karşılaşması oynanacak. Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanacak karşılaşma 17 Ağustos (bugün) TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak olacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Inter - Shakhtar Donetsk mücadelesi, 17 Ağustos (bugün) 22.00'da beIN SPORTS HD 1 ve şifresiz olarak beIN SPORTS HABER kanalından naklen izleyicilerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes

Avrupa Ligi'nde ilk finalist belli oldu! Sevilla 2-1 Man. United