UEFA Avrupa Ligi'nde son yarı final maçı oynandı. Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça gecikmeli oynanacak finalin adı belli oldu. Geçtiğimiz gün Manchester United'ı geçerek finale yükselen Sevilla'nın rakibi, Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup eden Inter oldu.

90 dakika boyunca mücadelede üstün olan taraf Inter, rakibi Shakhtar'a maç boyunca şans tanımadı. 19. dakikada Martinez'in golüyle ilk yarı 1-0 önde kapatan İtalyan devi, ikinci yarıda açıldı.

INTER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Shakhtar'ın beraberlik golü için bastırdığı sıralarda, skoru 64. dakikada D'Ambrosio'nun golü ile 2-0'a getiren Inter, karşılaşmanın bu noktadan sonra tek üstün tarafıydı. Art arda golleri bulan Milano ekibi, 74. dakikada Martinez ile 3-0, 78 ve 83. dakikalarda ise Lukaku ile skoru 5-0'a getirdi.

Inter, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde bu turnuva için kupa beyi olarak adlandırılan Sevilla'nın rakibi oldu. Final maçı, 21 Ağustos'ta oynanacak ve UEFA Kupası sahibini bulacak.

MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın özetini link üzerinden izleyebilirsiniz.

Avrupa Ligi'nde ilk finalist belli oldu! Sevilla 2-1 Man. United