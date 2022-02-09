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  3. Inter'de kriz büyüyor! Hakan Çalhanoğlu, Handanovic ve D'Ambrosio birbirine girdi!

Inter'de kriz büyüyor! Hakan Çalhanoğlu, Handanovic ve D'Ambrosio birbirine girdi!

İtalya'da yer alan haberlere göre mili futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'de, Milan derbisinin ardından sinirler gerildi. Hakan Çalhanoğlu, Handanovic ve D'Ambrosio arasında tartışma yaşandı.

Inter'de kriz büyüyor! Hakan Çalhanoğlu, Handanovic ve D'Ambrosio birbirine girdi!

İtalya'da Serie A Ligi ekiplerinden Inter'de forma giyen ve takımıyla birlikte şampiyonluğa koşan Hakan Çalhanoğlu olayların adamı haline geldi. Daha önce Hakan'ın sözleşmesi dolayısıyla takım içerisinde maaş krizi patlak verirken bu kez de maç sonrası tartışma çıktı. Milan derbisinde mağlup olan Inter'de oyuncular soyunma odasında birbirine girdi.

Inter'de kriz büyüyor! Hakan Çalhanoğlu, Handanovic ve D'Ambrosio birbirine girdi!

3 FUTBOLCU BİRBİRİNE GİRDİ

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi ile karşılaşan Inter, evinde oynadığı karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçta Inter'in tek golünün asisti ise Hakan Çalhanoğlu'dan geldi. Bu sonuçla birlikte hem Milan'ın hem de Napoli'nin kendisine yaklaşmasına neden olan Inter'de karşılaşma sonrası ise sinirler gerildi. Kaleci Samir Handanovic, maçta yedek kulübesinde oturan Danilo D'Ambrosio ve Hakan Çalhanoğlu arasında henüz nedeni bilinmeyen büyük bir kavga yaşandı.

Inter'de kriz büyüyor! Hakan Çalhanoğlu, Handanovic ve D'Ambrosio birbirine girdi!

MAAŞ KRİZİNE NEDEN OLMUŞTU

Bu sezon Inter'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinden yıllık 5 milyon Euro maaş alıyor. Milli futbolcunun bu sözleşmesi takım içinde krize neden olurken İtalya basınında yer alan  habere göre, Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic ,Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini örnek göstererek Inter'den 5.5 milyon Euro talepte bulunmuştu.

Inter'de kriz büyüyor! Hakan Çalhanoğlu, Handanovic ve D'Ambrosio birbirine girdi!

Ramazan Sarı
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