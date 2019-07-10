Interfresh Eurasia Fuarının tanıtımı Hatay’da yapıldı

Antalya'da ikincisi düzenlenecek olan Yaş Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı (Interfresh Eurasia 2019) öncesi Hatay'da tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Yaş meyve ve sebze ihracatını artırmaya yönelik Antexpo A.Ş. tarafından Antalya'da 16-19 Ekim 2019'da ikincisi düzenlenecek fuar öncesi Hatay'da bir otelde toplantı düzenlendi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Başkan Yardımcısı Nejdat Sin, toplantıda AKİB olarak Türkiye'de fuarların başarılı sonuçlanmasını istediklerini ifade etti. Sin, "Biz ülkemizde çok kaliteli ürünler yetiştiriyoruz. Ürünlerimizin ve ülkemizin tanıtımını yapmalıyız" dedi.

Antexpo A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer ise geçen yıl ilki yapılan Yaş Sebze, Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı'na 26 ülkeden alım heyetleri ve ziyaretçilerin katıldığını söyledi. Antalya ve Antakya bölgesinin Türkiye'nin yaş meyve, sebze merkezi olduğunu belirten Özer, Antalya ve Antakya'nın da içinde bulunduğu Akdeniz coğrafyasını yaş meyve, sebze ihracatı fuarcılık sektöründe merkez yapmak istediklerini söyledi. Özer, fuarda yaklaşık 2 milyar insana hitap ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA