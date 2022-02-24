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İnterkinez ne demek, TDK'ya göre İnterkinez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İnterkinez kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İnterkinez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İnterkinez nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İnterkinez kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İnterkinez ne demek, TDK'ya göre İnterkinez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnterkinez ne demek? İnterkinez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi interkinez kelimesi. Peki interkinez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre interkinez nedir, interkinez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İNTERKİNEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnterkinez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İnterkinez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre interkinez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çekirdeğin iki bölünme devresi arasındaki dinlenme durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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