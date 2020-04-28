"İnternet alışverişlerinde yüksek limitli kart kullanmayın"

DPC Kişisel Veri Danışmanlığı Ceo'su Avukat Sefa Karcıoğlu, online alışverişte üyelik koşulları ve güvenli ödeme sistemleri ile ilgili, "Yüksek limitli kredi kartı kullanmayın, sanal kart tercih edin" diye uyardı.

Karcıoğlu, özellikle bu dönemde internetten alışveriş yaparken çok daha dikkatli ve seçici olunması gerektiği konusunda uyardı:

"Yüksek limitli kredi kartı kullanmayın. Sanal kart kullanmayı tercih edin. Mesafeli satış hükmü metnini son satırına kadar mutlaka okunması gerekiyor. Kişisel verilerin korunması hükmü metninin sunulup sunulmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. "Üye olmadan devam et" seçeneğinin sunulmuş olması gerekiyor. Mobil cihazlarımıza indirmeyi düşündüğümüz uygulamaların hangi verilerimize erişim izni istediğini mutlaka gözden geçirmeliyiz."

Sefa Karcıoğlu, Covid-19 ile mücadele sürecinde kişisel verilerin korunması özelinde şirketlerin de bir dizi önlem alması gerektiğinin altını çizdi ve uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Anılan hükümler uyarınca veri sorumlusu şirketlerin virüs ile mücadele süresince şüpheli veya hasta personelinden sağlık bilgileri dışındaki verileri (en son görüştüğü kişiler, seyahat bilgileri gibi) Kanun'un 5.maddesinde belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden birine dayanarak temin etmesi gerekiyor. Bununla birlikte söz konusu personelden talep edilecek sağlık verilerinin ise (ateş derecesi, gösterdiği semptomlara dair bilgiler, kronik hastalıkları gibi) ancak personelin açık rızasının alınmasıyla işlenebileceği unutulmamalı."

Kaynak: DHA