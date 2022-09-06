İnternet bağımlılığı her geçen gün artıyor! Ajans Press açıkladı: "Son 2 yılda ciddi artış gözlemlendi; günlük ortalama..."

Ajans Press Medya Takip Merkezi'nin "We Are Social" adlı verilerinden elde edilen bulgulara göre, günlük olarak internette geçirilen sürenin ortalamasının 2 yıldır artış gösterdiği gözlemlendi. Verilere göre geçtiğimiz yıl, yani 2021 yılında, günlük internette sarf edilen sürenin ortalama 6 saat 58 dakika olduğu tespit edildi.

SÜRE 8 YILDIR ARTIYOR

Aynı verilerin bulgularına göre internette günlük olarak harcanan zamanın ortalaması 2020 yılında 6 saat 54 dakika olarak tespit edilirken, 2019 yılında 6 saat 38 dakika olduğu gözlemlendi. 2018’de de süre 6 saat 48 dakika olarak belirlendi. Her geçen yıl ardan süre neticesinde, dünyadaki medya araçlarının genelinde en çok kullanılana aracın internet olduğuna karar verildi.