İnternet Editörü Maaşı Ne Kadar? 2021 İnternet Editörü Maaşları ve İş İlanları

İnternet Editörü görev tanımı nedir, İnternet Editörü ne iş yapar, İnternet Editörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İnternet Editörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İnternet Editörü Tanımı;

Ajanslardan, muhabirlerden, internet vb. haber kaynaklarından gelen haberleri değerlendirme, gerektiğinde haber yazma, kullanılacak olan haberleri seçme, planlama, arama motorlarına uygun başlık ve özet yazma gazetenin sayfa düzenini oluşturup, resimleri buna göre sayfaya yerleştirme, gerekirse benzer haber ,resim ve videolara link verme işlemlerini gerçekleştirme ve biriminin diğer hizmet birimleri arasında koordinasyonunu sağlama ve atılan haberlerin arama motorlarında en uygun yere gelmesini sağlama ve orada en uzun süre kalmasını takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

İnternet Editörü Maaşı Ne Kadar? 2021 İnternet Editörü Maaşları

İnternet Editörü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük İnternet Editörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnternet Editörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İnternet Editörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

İnternet Editörü Ne İş Yapar?

Internet Editörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tüm medya organlarının gündemlerini takip etmek,

b) Medya gündeminde etkili olabilecek gündemleri bulmak veya gündem oluşturmak, bu konuda ekip arkadaşları ile fikir alışverişinde bulunmak ve devam edebilen gündemleri aktif olarak tutmak,

c) Gelen haberlerden yayına değer haberleri tespit etmek, veya gündem oluşturabilecek haberleri üretmek,

d) Haberlerin yer alacağı kategorileri belirlemek,

e) Haberin nereden verileceğini belirlemek (alt plan ,manşet, sürmanşet),

f) Haberin yeterliliğine karar vermek, gerektiğine ajanstan veya muhataplarından ek bilgi talep etmek,

g) Her haberin manşet konusu haberini ve arama motorlarına uygun manşetini oluşturmak

h) Haberin yayın ve yazım ilkelerine uygunluğunu sağlamak,

i) Değişiklikleri izleyerek haberde atlanan herhangi önemli bir hususun olup olmadığına bakarak habere son şeklini vermek,

j) Belirlenecek konuları ve gün içinde oluşacak gündemleri ivedilikle yayına sokmak,

k) Haberin gerekirse çıktısını almak, incelemek, talep edilen düzeltmeleri yapmak,

l) Gün boyu oluşan anlık gelişme ve değişmeleri sürekli takip etmek,

m) Haberlere yapılan yorumları hukuk ve ahlak ilkelerine uygunluğunu denetlemek,

n) Okuyucuları kurallara uyma konusunda ikaz etmek, gerektiğinde mail gurupları oluşturup haberleri kısmen veya tek tek bu guruplara atmak,

o) Haberleri daha çok duyurmak ve bu yolla sitelerin izlenirliliğini arttırmak için çeşitli ortak kullanım sitelerine servis etmek(paylaşırlar facebbok gibi),

p) Sitede oluşan teknik eksiklikleri , sitedeki yavaşlamaları ve benzer eksikleri sitenin teknik ekibe bildirmek ve düzelip düzelmediğini takip etmek,

q) Herhangi bir nedenle oluşan düzeltme hakkına saygı duyarak belirlenmiş sürelerde bu düzeltme haklarının kullanılmasına olanak sağlamak,

r) Haberleri, insanları sayfada veya sitede en uzun süre tutabilecek şekilde yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnternet Editörü Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Gazeteciler

İnternet Editörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnternet Editörü mesleğinin meslek kodu 2642.11 olarak belirlenmiştir



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