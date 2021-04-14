Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan yeni koronavirüs önlemlerini Türkiye ile paylaştı. Yeni tedbirlerin ardından internet kullanıcıları İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler kapandı mı 2021? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Biz de araştırılan soruların yanıtına haberimizde yer verdik.

İNTERNET KAFELER AÇIK MI? İNTERNET KAFELER KAPANDI MI 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından alınan yeni koronavirüs tedbirleri açıkladı. Erdoğan söz konusu açıklamalarında kıraathane, çay bahçesi, kafe gibi mekanların akıbetinin ne olacağının bilgisini verdi. Birçok konuda kısıtlamaya gidilme kararı alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; kıraathane çay bahçesi, kafe gibi mekanlara bayramın bitişine kadar ara verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafelerin akıbeti hakkındaki açıklaması şu şekilde: "Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir."