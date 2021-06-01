Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından gözler alınan kararların ne olduğundaydı. Koronavirüs ile mücadelede Türkiye 1 Haziran'dan sonra yeni bir döneme girerken alınan kararları yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İnternet kafelerin durumunun ne olacağını merak eden vatandaşlar İnternet kafeler açıldı mı? İnternet kafeler ne zaman açılacak? sorularını aratmaya başladı. Biz de sizler için bu soruların yanıtına haberimizde yer verdik...

İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi kapsamında, birçok işletmenin faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırılırken internet kafelerin kapalı kalması kararı uygulandı.

İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre:

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

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- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı sahalar, Spor salonları, açık yüzme havuzları,

- Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

- Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE KAPALI OLAN YERLER NERELERDİ?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.