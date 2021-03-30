İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda uzun süredir kapalı olan İnternet kafeler ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Peki İnternet kafeler açıldı mı? | İnternet kafelere giriş nasıl olacak? | İnternet kafeler hangi saatler arası açık olacak? İşte ayrıntılar...

İNTERNET KAFELER AÇILDI MI?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler de süregelen uygulamaya uygun şekilde; İstanbul'da % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyet verebilecek.

İNTERNET KAFELERE GİRİŞ NASIL OLACAK? | İNTERNET KAFELER HANGİ SAATLER ARASI AÇIK OLACAK?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; İlimizde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine karar verildi."