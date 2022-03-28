İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom’dan yüzde 70 zam geliyor

Günümüz teknolojisinde internet kullanmayan ya da internete ihtiyaç duymayan kalmadı. Okulda, evde, işte kısacası her yerde internete ihtiyaç duyuyoruz. En gerekli ihtiyaçlardan biri olan internet için zam haberi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türk Telekom’un internet hizmetine büyük oranda zam yapacağını söyledi.

ZAM BTK TARAFINDAN ONAYLANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Türkiye’deki internet fiyat ve kullanımına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son olarak Türk Telekom’un port ücretlerine yüzde 70’e yakın oranda zam talebinin BTK tarafından onaylandığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

“İNTERNET KULLANICILARINI ZORA SOKACAK”

Türk Telekom’un port ve toptan hat kiralama aylık ücretlerinin revize edilmesi ile ilgili teklifinin onaylandığını vurgulayan Adıgüzel: “Teklife göre, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere, toptan hat kiralama ve port ücretlerine yüzde 70’e varan oranda zam yapıldı. Söz konusu zam sabit internet ve telefon hizmetlerini doğrudan etkileyecek. İşletmeciler ilk etapta mevcut taahhütlü müşterilerine bu zammı yansıtamayacak, ama yeni abonelerine bunu yansıtmak zorunda kalacak. Bu artış hem Türk Telekom’dan toptan hizmet alan işletmecileri hem de internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyetlerindeki bu ciddi artışın, tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

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