İnternet Medyası Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İnternet Medyası Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İnternet Medyası Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İnternet Medyası Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İnternet Medyası Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İnternet Medyası Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İnternet Medyası Uzmanı Maaşları

İnternet Medyası Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12875_TL'dir. En düşük İnternet Medyası Uzmanı maaşı 7750_TL, En yüksek ise 18000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İnternet Medyası Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2642.20

Meslek Adı :

İnternet Medyası Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Gazeteciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Bilgi teknolojileri, iletişim ağları ile medya sektörlerinin birbirlerine yakınlaşarak iç içe geçmeye başlaması sonucu ortaya çıkan (internet, mobil, vb. ağlar üzerinde oluşturulan web sitesi, haber sitesi, arama motoru, blog, wiki, sosyal medya gibi) ve hızla değişen yeni iletişim araçlarının geliştirilmesine katkıda bulunan ve yeni iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnternet Medyası Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı kurumun sosyal medya stratejisinin oluşumuna katkı sağlamak,

b) Yeni medya ortamlarına yönelik planlama gerçekleştirmek,

c) Yeni medya platformlarının içerik yayın akışlarını düzenlemek,

d) Yeni medya ortamlarında gerçekleştirdiği faaliyetleri analiz eder ve raporlamak,

e) Çalıştığı kurumun iş ve iletişim hedeflerine uygun olarak mesaj ve içerik üretmek,

f) Çalıştığı kurumun itibarını olumlu olarak etkileyecek yeni medya odaklı iletişim kampanyaları yürütmek,

g) Günün koşullarına ve kurumun amaçlarına uygun olarak aplikasyon tasarımı sürecini yönetmek,

h) Yeni medya ortamlarında ve özellikle sosyal medya ortamlarında doğabilecek krizleri önceden tespit eder ve krizlerin çıkmasını önlemeye çalışmak,

i) Yeni medya teknolojilerini geliştirmek ve profesyonel amaçlarla kullanmak,

j) Yayıncılık faaliyetlerini internet ve mobil ortama taşıyan gazete, radyo ya da TV kurumlarında yeni medya muhabirliği, editörlüğü ya da yapımcılığı yapmak,

k) Kurum ve kuruluşların hedef kitleleriyle sosyal medya ortamında etkin iletişimini sağlayacak iletişim yöneticiliği yapmak,

l) Kişi, kurum ve kuruluşların iş süreçlerini internet ve mobil ortama taşıyarak verimlilik ve rekabet sağlayan internet ve mobil iş yöneticiliği, internet ve mobil pazarlama yöneticiliği veya girişimciliği yapmak,

m) Yeni Medya'nın bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, hukuksal ve etik etkilerini araştırmak,

n) Yeni medya araçları sayesinde haber toplama ve yazmada yaşanan değişimleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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