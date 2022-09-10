İnternet neden yavaş? Türkiye mobil internet neden yavaş?

İnternet neden yavaş? sorusu son günlerde arama motorlarında en çok rastlanan konu başlığı haline geldi. Kraliçe Elizabeth'in ölüm ilanı sonrası yavaşlayan internet Türkiye'de mobil internet neden yavaş? sorularını da beraberinde getirdi. İnternetin yavaş olmasında Elibazeth'in ölümünün ilgisi var mı? Bağlantılar neden yavaş? İşte tüm detaylar...

İNTERNET NEDEN YAVAŞ? TÜRKİYE MOBİL İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

Yabancı basın kaynaklarında yer alan "Kraliçe öldüğünde sosyal medya hızı yavaşlatılacak" ifadeleri Türkiye için geçerli değildir. Bunun bir iddia olduğu da söylemler arasında yer alıyor.

Sıklıkla mobil ve modem internet hızında problem yaşayanlar için Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone operatörlerinin sunduğu tek bir sorun gözlemlendi. Yurt dışı fiber çıkışlarında meydana gelen sıkıntıdan dolayı internetlerde özellikle mobil kullanıcıları zorlayan bir problem yaşanıyor.

Sıkıntının giderilebilmesi adına henüz bir tavsiyede bulunulmadı.

Haliyle gözler, operatörlerden gelecek olan bildiriye çevrildi.