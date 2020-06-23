İnternet sitesi kuracaklar dikkat

Web sitesi sahibi olmak isteyenler, daha önce hiç duymadıkları kavramlarla karşılaşabiliyor.

Kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bilgisayarların yani sunucuların, web sitelerini barındırma şekillerine göre fiziksel sunucu, sanal sunucu, bulut sunucu gibi farklı türleri bulunuyor. İnternetin kalbi olarak nitelendirilen sunucular arasında en verimli hosting çözümlerinden biri ise Virtual Dedicated Server (VDS) ön palana çıkıyor.

Hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, en verimli sanal sunuculardan birinin VDS olduğunu belirterek, "VDS sanallaştırma teknolojisiyle bir sunucunun donanımının, birbirinden tamamen bağımsız küçük sunucular halinde bölünmesi anlamına gelir. Web sitesini bir VDS üzerinde barındıran site sahipleri, kendileri için özel ayrılmış işlemci ve ram gibi kaynaklara sahiptir ve diğer site sahipleri bu kaynakları kullanamaz. VDS ile ihtiyaca yönelik donanım ve özelliği yüklemek mümkündür. İnternet sitelerinde oluşan yoğun takipçi ve müşteri trafiğine karşı etkili çözüm sunarken bu trafiğin daha iyi ve kaliteli yönetilmesinde büyük avantaj sağlar. Yüksek çalışma performansı sayesinde sürekli olarak etkili bir şekilde çalışarak site oluşumunda da önemli rol alır. İşlerin aksamadan, kesintiye uğramadan yapılmasında kolaylık sağlayan bir sistemdir VDS güvenli ortam oluşturması nedeni ile verilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlarken çalışmalar ve verilerin farklı sunucu ve kullanıcılar tarafından kullanılmasını da önler. Özellikle veri kontrol yazılımı, radyo ve televizyon yayını, mail sunucusu, internet ve e ticaret sitesi sunucusu ya da yedek ve ana sunucu olarak kullanılabilme özelliği ile de ön plana çıkar. Çok sayıda alan adı barındırması ile çok sayıda site için ortak sunucu olarak kullanım imkanı sağlayarak, profesyonel kullanım ile kullanıcısına çeşitli alanlarda avantaj oluşturur Vds Sunucu temininde doğru ve güvenilir bir hizmet almak son derece önemlidir. İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak VDS sunucu satın alarak işlemlerinizi güvenli bir şekilde sürdürmeniz mümkün olacaktır. Kullanılacağı alana uygun olarak hazırlanan VDS sunucunun tamamen kullanıcı kontrolünde kullanımı mümkün olurken, destek hizmetleri ile sunucunun en ideal şekilde kullanılması sizi bir adım daha ön plana çıkartacaktır" dedi.

Kaynak: İHA