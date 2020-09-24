İnternet uğruna az daha ölüyordu!

Sivas'ta bir kişi evin internetini düzeltmek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedip düştü. 6 metre yükseklikten yere düşen adamı gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri geldi. Gelen ambulansla hastaneye götürülen adamın sağlık durumu iyi olurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.