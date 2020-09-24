İnternet uğruna az daha ölüyordu!
Sivas'ta bir kişi evin internetini düzeltmek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedip düştü. 6 metre yükseklikten yere düşen adamı gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri geldi. Gelen ambulansla hastaneye götürülen adamın sağlık durumu iyi olurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşanan olayda 54 yaşındaki C.Ö. evinin internetinin gitmesi üzerine kablolara bakmak için telefon direğine tırmandı. Bir süre sonra dengesini kaybeden kişi 6 metrelik yükseklikten yere düştü. Durumu görenler ise olayı 112 ekiplerine bildirmesinin ardından gelen ambulansla C.Ö. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan kişinin yaşadığı olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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24 Eylül 2020 Perşembe 17:43
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