Çok sayıda vergi kaleminin ödemesinin yapıldığı İnteraktif Vergi Dairesinde işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Doğrulama hatası ile karşı karşıya geliyor. Ayrıca sisteme giriş yapılamıyor. Bu nedenle vatandaşlar sistemin son durumunu merak ettikleri için İnternet Vergi Dairesi neden açılmıyor, çöktü mü? 4 Mayıs 2021 İnteraktif vergi dairesine neden girilmiyor? sorularına yanıt arıyor.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesine ulaşılamıyor. İşlem yapmak isteyen kullanıcılar siteye ancak düzeldiği zaman giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek.

4 MAYIS 2021 İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNE NEDEN GİRİLMİYOR?

İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde yaşanan erişim problemi nedeniyle işlemler yapılamıyor. Kullanıcılar "Doğrulama hatası. Lütfen doğrulama kodunu kontrol ediniz." hatası ile karşılaşıyor. Ayıca site 404 hatası veriyor.