İnternetin ünlü fenomeni 'Acısını saklayan Harold'dan üzücü haber: Koronavirüse yakalandı!

Son aylarda yüzümüzü güldüren ve günlerimize neşe katan namı değer 'Acısını saklayan Harold' internette sıkça karşımıza çıkan, bütün sosyal medya sitelerinde, özellikle de Twitter'da bir fenomen haline gelen fotoğraflarıyla tanıyoruz.

Sadece Türkiye'de değil dünyada da son günlerin en büyük fenomeni haline gelen Macar Andras Arato Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

76 yaşındaki fenomenin aşı olduğunu ancak aşının koruyuculuğu devreye girmemeden Kovid-19'a yakalandığı öğrenildi. Andras Arato hastanede oksijen tedavisi de gördüğü açıklandı.

Hastaneden taburcu olan fenomen şu anda evinde dinlense de 'uzun covid' adı verilen durumu yaşadığı öğrenildi. Yani koronavirüse bağlı semptomları iyileşme evresinde olmasına rağmen henüz düzelmiş değil ve bir süre daha kendisini rahatsız etmeye devam edecek.

Andras Arato Macar medyasına yaptığı açıklamada "İlk aşımdan 10 gün sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Nefes almakta zorlandım, iştahım kayboldu ve kendimi sürekli halsiz hissettim." ifadesini kullandı.

Bu belirtilerden sonra hemen hastaneye giderek test yaptırdığını ve Kovid-19 pozitif olduğunu öğrendiğini söyleyen fenomen, evine yakın olan hastaneye de yürüyerek gidip geldiğini sözlerine ekledi.