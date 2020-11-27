İnternette tanıştığı adama çıplak fotoğraflarını atan evli kadına mahkeme acımadı!

2018 yılında görücü usulü evlenen G.B. ile S.B. bir kargo firmasında dağıtıcı olarak çalışıyordu. İddialara göre S.B evlendikten bir süre sonra çat kapı evi terk ederek garip davranışlar sergilemeye başladı.

KOCASININ BABASINI ARAYARAK İMALARDA BULUNDULAR

28 Aralık 2018 tarihinde genç kadının kayınpederini arayan bir kişi, gelin S.B. hakkında bir takım imalarda bulundu. Kayınpedere gelen bu telefon aile içinde büyük tartışmalara yol açtı.

SANALDA TANIŞTIĞI KİŞİYE UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI ATTI

Hürriyet'in haberine göre; bunun üzerine koca G.B. eşiyle konuşarak bir sıkıntı olup olmadığını sordu. İddialara göre S.B. kocasına, "internet üzerinden tesadüfen tanıdığı rastgele biri ile irtibat kurduğunu, bu ilişkinin zamanla telefon üzerinden duygusal ilişkiye dönüştüğünü, bu kişinin kendisinden sanal cinsel ilişki talep ettiğini, kendisini tamamen çıplak fotoğraflayarak bu kişiye WhatsApp üzerinden gönderdiğini, kişinin elinde onlarca fotoğrafının olduğunu, sonrasından bu kişi ile görüşmekten vazgeçtiğini ancak kişinin kendisini bırakmak istemediğini ve bu yüzden elindeki fotoğrafları kayınpederine göndermekle tehdit ettiğini, fotoğraf konusunda hata yaptığını ve pişman olduğunu" anlattı.

TAM KUSURLU BULUNDU

G.B. bunun üzerine avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla Ankara 16. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Avukat Sakinci dava dilekçesinde, olayda kadının tam kusurlu olduğunu, tarafların boşanmalarına karar verilerek, kocaya maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etti. Mahkeme, evlilik birliğinin sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme olayda kadını kusurlu bularak, eski kocasına 15 bin TL maddi, 15 bin TL manevi toplam 30 bin TL tazminat ödemesine de hükmetti.