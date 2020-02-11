İnternetten alışverişlerde dolandırıcılığa dikkat

14 ŞUBAT Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiftler, birbirlerine hediye seçmeye başladı. Kimileri mağaza mağaza dolaşıp partnerleri için en güzel hediyeyi seçmeye çalışırken, kimileri de internetten alışverişi tercih ediyor. Uzmanlar özel günlerde e-ticaretin daha sık kullanıldığını söyleyip, ciddi dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor.

Türkiye'de 1990'lı yılların sonlarında kullanılmaya başlanan e-ticaret, teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak günümüzde yükselişe geçti. Türkiye'de artık her 3 kişiden 1'i internetten alışveriş yapmayı tercih ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü gibi özel günlerde de sevdiklerine hediye almak isteyenler, sıklıkla internet sitelerini kullanmaya devam ediyor. Uzmanlar da özel günlerde e-ticaretin daha sık kullanıldığını ve ciddi dolandırıcılık vakalarının yaşandığını belirterek uyarıda bulunuyor. Türkiye'de 5 Kasım 2014'te 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiğini belirten avukat Onur Akıncıoğlu, devam eden süreçte de ikincil mevzuatların yayımlanarak e-ticaretin günümüzdeki yasal statüsüne kavuştuğunu anlattı.

'E-TİCARETTE KAPIDA ÖDEME TERCİH EDİLMELİDİR'

Halkın e-ticaret hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ve ciddi dolandırıcılık vakalarının ortaya çıktığına dikkat çeken Akıncıoğlu, internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"İlk olarak bilinen, genel kabul görmüş web sitelerinden alışveriş yapmalılar. Alışveriş yapılan sitenin SSL veya SET protokollerinden birisine sahip olduğundan, bir başka deyişle tüm güvenlik tedbirlerini aldığından emin olmalıdırlar. Bir başka dikkat edilmesi gereken husus ise web sitesinden alınacak ürün hakkında yeterli bilgilendirmelerin bulunup bulunmadığıdır. Özellikle özel günlerde veya bayram dönemlerinde ürünlerin stokta kalmaması veya teslimat sürelerinin uzamasına sıkça rastlanılmaktadır. Vatandaşların web sitesinden alacakları ürünlerin stokta bulunup bulunmadığı veya teslimat süresinin ne kadar olduğu hususlarında net bilgiye sahip olmadan alışveriş yapmamaları gerekmektedir. Vatandaşlar ödeme aşamasında internet dolandırıcılığı ile karşılaşmamak için ise kapıda ödeme seçeneğini tercih etmelidirler. Eğer ödeme banka kanalı ile yapılacak ise havale veya EFT üzerinden yapılması daha güvenlidir. Son olarak tüketici ürünü teslim alırken eksik veya hasarlı olmadığını kontrol etmelidir ve ürünle birlikte gelen garanti belgesi ve faturaları saklamalıdır."

'SANAL KART KULLANIN'

Kredi kartı kullanarak taksitli alışveriş yapmak isteyenlerin ise sanal kart üzerinden alışveriş yapmaları konusunda uyaran avukat Onur Akıncıoğlu, "Sanal kart, kredi kartından üretilmiş başka bir karttır. Ama bu sanal kart tek kullanımlık oluyor. İnternet üzerinden bir şey alacaksanız bu kartı kullanın. Limitini tamamen kendiniz belirleyebiliyorsunuz. 100 TL'lik alışverişte 100 TL'lik kredi kartı oluşturarak alışverişlerini o kartla tamamlayabilirsiniz. Dolandırıcıların eline bilgiler geçse bile herhangi bir limit olmadığı için o kart tekrar kullanılamayacağı için mağduriyet yaşamazsınız" dedi.

Akıncıoğlu, son olarak halkın internetten satın aldıkları ürünleri hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza-i şart ödemeden 14 gün içinde iade edebileceklerini ifade etti.

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Kaynak: DHA