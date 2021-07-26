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  3. İnternetten gıda alışverişi yapanların dikkatine! Cayma hakkı yok

İnternetten gıda alışverişi yapanların dikkatine! Cayma hakkı yok

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet sitelerinden yapılan gıda ürünleri için, "Eve gelen ürünlerin muhakkak son kullanma tarihine bakılması gerekiyor" uyarısında bulundu.

İnternetten gıda alışverişi yapanların dikkatine! Cayma hakkı yok

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, market, manav alışverişlerinde  tüketicinin son kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri dahi tercih etmediğini fakat internet alışverişinde bu durumu dikkat etmediğini belirterek, "Yaşamınızı tek başınıza sürdürüyor olabilirsiniz ve satın aldığınız gıdayı belki de uzun zaman içinde tüketeceksiniz. Ancak elinize geçen ürünün son kullanma tarihi yakın olabiliyor. İnternet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde, tüketici raftaki ürünü kontrol edemiyor. Eve gelen ürünlerin muhakkak son kullanma tarihine bakılmasında fayda var. Burada görev işletmeye düşüyor. Raf ömrü yaklaşan ürünleri özellikle internetten alışveriş yapan tüketicinin poşetine koymamalı" şeklinde konuştu.

İnternetten gıda alışverişi yapanların dikkatine! Cayma hakkı yok

SATIN ALIM SONRASI CAYMA HAKKINIZ YOK

Bakal, mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15. maddesinde son kullanma tarihi henüz geçmemiş ancak yaklaşmış olan ürünlerde tüketicinin gıdayı satın almasının ardından cayma haklarının olmadığını belirtti.

İnternetten gıda alışverişi yapanların dikkatine! Cayma hakkı yok

Özellikle süt ve süt ürünleri ile şarküteri gıdalarında son kullanma tarihinin önemine dikkati çeken Bakal, şunları kaydetti:

"Dünyada alışveriş alışkanlığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde değişti. İnternet alışverişi 1,5 yılda fazlasıyla önem kaydeden bir pazar haline gelmiş bulunmakta. Özellikle son dönemlerde internette yaygın kullanılan market alışverişlerinde ürünü görme ve dokunma şansı olmayan tüketicinin haklarının gözetilmesi gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, şarküteri gibi bozulma ihtimali yüksek gıdaların kontrollerini muhakkak satın aldıktan sonra yapın. Satıcının da empati yaparak tüketicinin haklarını koruması son derece önemli. 10 kilogramlık peynirin son kullanma tarihine bir hafta kalmışsa, o ürünün müşteriye gönderilmemesi gerekir."

İnternetten gıda alışverişi yapanların dikkatine! Cayma hakkı yok

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