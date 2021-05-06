İnternetten tahlil sonucu nasıl öğrenilir? İnternetten tahlil sonuçları nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır 2021?

İnternetten tahlil sonucu nasıl öğrenilir? İnternetten tahlil sonuçları nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça bakılır oldu. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

MHRS NEDİR?

MHRS sistemi Sağlık Bakanlığına bağlık sağlık kurumlarından randevu almak sureti ile poliklinik hizmeti almayı sağlayan uygulamadır. Bu sistem ile hastanelerde muayene olmak isteyen kişiler saatlerce sıra beklemeden randevu alabilmektedir. Randevu ile birlikte verilen diğer bir hizmet ise tahlil sonuçlarıdır.

MHRS sistemi ile istediğiniz hastane ve hekimden randevu alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında yapılan tahlillerinizin sonuçlarına da bu sistem üzerinden ulaşabilirsiniz.

T.C. KİMLİK NO İLE HASTANE TAHLİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tahlil sonuçlarını T.C. Kimlik numaranız ile öğrenmek için e-Devletten, e-Nabız sisteminden veya ilgili hastanelerin laboratuvar sonuçları bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza E-devlet veya E-Nabız üzerinden ulaşmak istiyorsanız öncelikle T.C. Kimlik No ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bilgilerinizi girdikten sonra açılan e-Devlet sayfanızda bulunan arama motoruna "Tahlillerim" yazmalısınız. Ve açılan sayfaları takip ederek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

İNTERNETTEN TAHLİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Tahlil sonucunuzu internetten mi öğrenmek istiyorsunuz o halde; ilk etapta MHRS sistemine giriş yapmalısınız. Hemen akabinde "SONUÇLARIM" bölümünden bilgilerinizi eksiksiz doldurarak tahlil sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E-NABIZDAN TAHLİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? İNTERNETTEN TAHLİL SONUCU NASIL ALINIR?

E-nabız sistemine giriş yaparak tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşma imkanınız vardır. Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için https://enabiz.gov.tr/ sayfasına tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan simgelerden tahlillerim seçeneğini tıklayınız. Böylelikle ultrason, röntgen, MR ve tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşmanız mümkündür.

TAHLİL SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tahlil sonuçlarınız hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra hangi sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız o tahlili ve tahlil yaptırdığınız hastaneyi sistem üzerinden seçmeniz gerekiyor. Bu sayede tahlil sonuçlarınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.