İnternetten tanıştığı kadın evli çıktı! Köprüye çıkıp kollarını kesti
Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimarsinan Yaya Üst Geçidi’nde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda 25 yaşındaki S.S. isimli alkollü bir kişi, internette konuştuğu kadının evli çıkmasının ardından köprüye çıkıp kollarını keserek intihar etmeye kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis S.S.'yi 1 saatlik süreç sonunda aşağı indirirken çevredeki vatandaşlarda bu olayı çekirdek çitleyerek izledi. Kişinin bıçakla kestiği kolu olay yerinde tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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