İnternetten tanıştığı kadın evli çıktı! Köprüye çıkıp kollarını kesti

Kocaeli'de bir kişi internette tanıştığı kadının evli çıkması üzerine köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kişiyi ikna ederek köprüden aşağı indirdi. Çevredekilerde o anları çekirdek çitleyerek kameraya çekti.