  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. İnternetten tanıştığı kadın evli çıktı! Köprüye çıkıp kollarını kesti

İnternetten tanıştığı kadın evli çıktı! Köprüye çıkıp kollarını kesti

Kocaeli'de bir kişi internette tanıştığı kadının evli çıkması üzerine köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kişiyi ikna ederek köprüden aşağı indirdi. Çevredekilerde o anları çekirdek çitleyerek kameraya çekti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimarsinan Yaya Üst Geçidi’nde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda 25 yaşındaki S.S. isimli alkollü bir kişi, internette konuştuğu kadının evli çıkmasının ardından köprüye çıkıp kollarını keserek intihar etmeye kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis S.S.'yi 1 saatlik süreç sonunda aşağı indirirken çevredeki vatandaşlarda bu olayı çekirdek çitleyerek izledi. Kişinin bıçakla kestiği kolu olay yerinde tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'da trafik kavgası! Tekmeler, sopalar havalarda uçuştuBursa'da trafik kavgası! Tekmeler, sopalar havalarda uçuştu

Oyun oynarken dengesini kaybetti! Eline demir korkuluk saplandıOyun oynarken dengesini kaybetti! Eline demir korkuluk saplandı

Adana'da şaşırtan olay! ATM kartını yuttu, yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdıAdana'da şaşırtan olay! ATM kartını yuttu, yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı

Prof.Dr. Sözbilir'den korkutan deprem açıklaması: ''Zaman geçtikçe daralıyor''Prof.Dr. Sözbilir'den korkutan deprem açıklaması: ''Zaman geçtikçe daralıyor''

 

28 Temmuz 2020 Salı 12:56
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İnternetten tanıştığı kadın evli çıktı! Köprüye çıkıp kollarını kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıktı! Köprüye çıkıp kollarını kesti
Bursa'da trafik kavgası! Tekmeler, sopalar havalarda uçuştu
Bursa'da trafik kavgası! Tekmeler, sopalar havalarda uçuştu
Oyun oynarken dengesini kaybetti! Eline demir korkuluk saplandı
Oyun oynarken dengesini kaybetti! Eline demir korkuluk saplandı
Adana'da şaşırtan olay! ATM kartını yuttu, yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı
Adana'da şaşırtan olay! ATM kartını yuttu, yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı
Prof.Dr. Sözbilir'den korkutan deprem açıklaması: ''Zaman geçtikçe daralıyor''
Prof.Dr. Sözbilir'den korkutan deprem açıklaması: ''Zaman geçtikçe daralıyor''
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 28 Temmuz Salı
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 28 Temmuz Salı
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 28 Temmuz Salı
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 28 Temmuz Salı
Hava durumu 28 - 29 - 30 Temmuz 2020 Rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak!
Hava durumu 28 - 29 - 30 Temmuz 2020 Rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak!
Ankara Via Tower iş merkezinde korkutan yangın!
Ankara Via Tower iş merkezinde korkutan yangın!
''Maske tak'' diye uyardığı müşteriden askı demirli saldırı!
''Maske tak'' diye uyardığı müşteriden askı demirli saldırı!