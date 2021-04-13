İnternetten zekat verilir mi? sorusu şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de İslamʼın üçüncü şartı olan zekat ile ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Ramazan ayına girilmesiyle beraber zekat verme konusu da gündemde yerini aldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara zekat vermek isteyen vatandaşlar, yaşanan koronavirüs salgınından ötürü bu işlemi nasıl gerçekleştireceğini araştırmaya başladı. Allah tarafından kimin zekât vermekle sorumlu olduğu ve kimlere zekât verileceği ve zekâtın nasıl tespit edilmesi gerektiği belirlenen bu konuyla ilgili bilgilere biz de sizlerle paylaştık.

ZEKAT NEDİR?

Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktara denir.

KİM ZEKÂT VERMEKLE SORUMLUDUR?

Akıl baliğ olmuş, rüştüne ulaşmış her Müslümanın mal varlığı nisap miktarına ulaşınca zekât vermek

zorundadır. Bir kameri yıl süresince nisap miktarından fazla mal varlığınız varsa bu mal varlığınızdan yüzde 2,5 zekât olarak ihtiyaç sahiplerine vermek zorundasınız. Yukarıdakiler sizin için geçerliyse yılda bir defa malınızın belirli bir miktarını muhtaçlara bağışlamanız gerekir.

İNTERNETTEN ZEKAT VERİLİR Mİ?

İslamʼın üçüncü şartı olan zekat, mübarek Ramazan ayı'nın gelmesiyle daha da bir önem kazandı. Allah için toplum yararına yapılan bir ibadet olan zekat, konusu şu sıralar vatandaşlar arasında sıkça konuşulmaya başlandı. Yaşanan pandemi sürecinde önlem alarak yardıma muhtaç kişilere zekat vermek isteyen vatandaşlar, internetten zekat verme konusunu araştırmaya başladı.

Kuran'ı Kerim'de zekat almaya fakirler, düşkünler, zekât toplayanlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlar, köleler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalmış yolcuların almaya hakkı olduğunu belirtilmiştir. Bu bağlamda akıl baliğ olmuş, rüştüne ulaşmış her Müslümanın zekat vermeye kabul görüldüğü bu konuyla ilgili olarak internetten zekat vermenin online ödeme sisteminin üzerinde oynanma riski olmaması durumunda verilebileceğinde bir sıkıntı olmadığı belirtildi.

ZEKAT NE KADAR VERİLİR?

Kâr amacıyla alınıp satılan mallara “ticaret malları” denir. 80.18 gr. altın değerinde ticaret malına sahip olan kişinin, nisab miktarı mala sahip olmasının üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde, kırkta bir (% 2,5) oranında zekâtını vermesi gerekir.

Zekât, diğer şartlar yanında, hakikaten veya hükmen elde mevcut bulunup üzerinden bir yıl geçen maldan verilir. İleride sağlanması muhtemel artışlar zekâtın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ticaret malları için de aynı ilke geçerlidir. Bu itibarla, ticaret malının zekâtı verilirken, satıldığı takdirde elde edilecek kâr dikkate alınmadan sanki malın aynından (bizzat kendisinden) zekât veriyormuş gibi zekâtın verileceği tarihteki maliyet değeri esas alınır.