Interpol Daire Başkanı'nın kitabına Della Milles'ten destek

INTERPOL-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, "Bilinmeyen Yönleriyle İnterpol" isimli kitap yazdı. Akademik değer taşıyan ve 5 bin adet basılan kitaba, ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles'dan destek geldi. Kitaptan 200 adet satın alan Miles, ikisini Çiçek'e imzalatıp, duygu ve düşüncelerine yer verdiği bir yazı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hediye olarak gönderdi.

Evli ve 2 kız çocuk babası İnterpol- Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, bilinmeyen yönleriyle İnterpolü kitabında anlattı. 114 sayfalık kitap, Maarif Mektepleri Yayınevi tarafından 5 bin adet basıldı. Akademik niteliği olan "Bilinmeyen Yönleriyle İnterpol" isimli kitap internet üzerinden sipariş üzerine kargo ücreti dahil 20 TL'den satışa sunuldu.

Kitaba, Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı Della Miles'dan destek geldi. Miles, kitaptan 200 adet satın aldı. Miles, Çiçek'e imzalattığı kitaplardan ikisine, "İnterpol Daire Başkanı Sayın Lütfi Çiçek'in kaleme aldığı "Bilinmeyen Yönleriyle İnterpol" adlı akademik eser niteliğindeki kitabın Türkiye'de bu anlamda ilk eser olduğu bilgisini almış bulunmaktayım. Hukuk eğitimi almış ve aynı zamanda bir sosyolog olarak bu tip eserlerin ülkeler için ne kadar önemli olduğunu bilmekteyim. Ben de Türkiye ve Türk halkına olan sevgi ve bağlılığımı tekrar göstermek ve böyle bir eserin daha geniş kitlelere ulaşması için elimden gelen desteği verme kararı aldım. Hem jandarma hem polis hem de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı kolluk kuvvetlerinde görev yapan memurların bilgilenmesi, aynı zamanda kolluk kuvvetlerini yetiştirildiği okullar ve akademilerde kaynak olarak okutulması temelinde, bu kitabın dağıtılması için kesin destek verilmesi kanaatindeyim. Bu açıdan Interpol-Europol Daire Başkanı Sayın Lütfi Çiçek'in bu eserini ilk olarak tarafınıza hediye etmek istedim. Kabulünüzü arz ediyorum" yazılı bir not ekleyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hediye olarak gönderdi.

İNTERPOL'E DAİR HER ŞEY KİTAPTA

Kitabına verdiği destek nedeniyle Della Miles'e teşekkür eden Interpol- Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeler ve şahit olduğu olaylar ile kendisinde, Interpol'ün az bilinen ya da yanlış tanıtılmış bir teşkilat olduğu izlenimi uyandığını belirtip, "Ekranlarda uzman sıfatıyla boy gösterenlerin Interpol, kırmızı bülten, suçlu iadesi gibi teknik konularda yanlış bilgi verip ahkam kesmeleri, Interpol hakkında bilinmeyen, az bilinen ya da yanlış anlaşılan bütün noktaları açıklamayı zorunlu kılmıştır. Kitabım, Interpol'e dair tüm sorulara tematik ve sistemli olarak cevap veren, bilimsel nitelikli bir eser olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, Interpol'ün misyonu, çalışma şekli, teşkilat yapısı ve tarihi hakkında bilgiler içermesi sebebiyle "Bilinmeyen Yönleriyle İnterpol" adını almıştır. Bu eser; Interpol gibi bir teşkilata neden ihtiyaç duyulduğu hususunda modernizm ile yüzleşme ve dünya siyasi tarihi hakkında fikir verme amacı da barındırmaktadır" dedi.

Kitabını tüm kolluk kuvvetlerine, hukukçulara ve akademilere bedeli karşılığında gönderebilecekleri de belirten Çiçek, 5 bin adet basılan kitabın gelirinin bir bölümünün Sivas'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verileceğini kaydetti.

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Kaynak: DHA