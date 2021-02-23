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  3. Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Sarah Talib, Ankara'da kıskıvrak yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Sarah Talib, Ankara'da kıskıvrak yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DAEŞ üyesi ve Fransız uyruklu terörist Sarah Talib, Fransa Büyükelçiliği'ne sığınmak için giderken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Sarah Talib, Ankara'da kıskıvrak yakalandı

Interpol'ün DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aradığı Fransız vatandaşı Sarah Talıb, polis ekipleri tarafından Fransız Büyükelçiliğine giderken yakalanarak gözaltına alındı. 

AA muhabirin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, kendi ülkesinden ayrılarak DEAŞ terör örgütüne katılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bilinen Fransız Sarah Talib'in Ankara'da olduğu tespit edildi. 

SINIR DIŞI EDİLECEK

Bu tespitin üzerine derinleştirilen çalışmalarda, ülkesine dönmek için Fransa Büyükelçiliğine ulaşmaya çalıştığı belirlenen Talib, yakın takibe alındı. Ardından Terörle Mücadele Şube ekiplerince Büyükelçiliğe 200 metre mesafede yakalanan teröristin ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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