İran ve ABD ilişkilerinin gerilmesinde Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayı büyük yer tutuyor. İran Kudüsgücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. İki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden olan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tahran yönetimi Başkan Donald Trump ve 30 aşkın yöneticinin yargılanması için tutuklama kararı çıkardı ve İnterpol'den yardım istedi. Bu doğrultuda İnterpol nedir?Ne demek? Ne iş yapar? Nereye bağlı? soruları internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. İşte detaylar....

INTERPOL NEDİR? NE DEMEK?

Tam adım Uluslararası Suç Polis Teşkilatıdır ve hükümetler arası bir örgüttür. 194 üye ülkesi var ve hepsi polisin dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için birlikte çalışmasına yardımcı oluyor.

Bunu yapmak için, suçlar ve suçlular hakkındaki verileri paylaşmalarını ve bunlara erişmelerini sağlıyor. Ve bir dizi teknik ve operasyonel destek sunuyor.

NE İŞ YAPAR?

İnterpol'ün internet sitesinde faaliyetlere ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer alıyor:

"Genel Sekreterlik üye ülkelerimize bir dizi uzmanlık ve hizmet sunmaktadır. Ülkelere gerçek zamanlı olarak erişilebilen suçlar ve suçlular (isimlerden ve parmak izlerinden çalıntı pasaportlara kadar) hakkında bilgi içeren 18 polis veri tabanını yönetiyoruz.

Adli tıp, analiz ve dünyanın dört bir yanındaki kaçakların bulunmasında yardım gibi araştırmacı destek sunuyoruz. Eğitim, birçok alanda yaptığımız işin önemli bir parçasıdır, böylece yetkililer hizmetlerimizle nasıl verimli çalışacaklarını bilirler.

Bu uzmanlık, bugün en acil olarak gördüğümüz üç küresel alanda suçlarla mücadelede ulusal çabaları desteklemektedir; terörizm, siber suç ve organize suç.

Her bir özel suç alanında görevli memurlar, üye ülkelerin yanında çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu araştırma desteği, saha operasyonları, eğitim ve ağ oluşturma olabilir.

Önemlisi, suçlar geliştiğinden, uluslararası suç ve eğilimlerdeki araştırma ve geliştirmelerle geleceğe göz kulak oluruz."

NEREYE BAĞLI?

İnterpol'ü internet sitesinde yer alan bilgilendirme şu şekilde:

"Genel Sekreterliği suçların bir dizi mücadele etmek bizim gün-gün faaliyetleri koordine eder. Genel Sekreter tarafından yönetilen personel hem polis hem de sivillerden oluşuyor ve Lyon'da bir karargah, Singapur'da yenilik için küresel bir kompleks ve farklı bölgelerdeki çeşitli uydu ofislerinden oluşuyor.

Her ülkede, bir INTERPOL Ulusal Merkez Bürosu (NCB) Genel Sekreterlik ve diğer NCB'ler için merkezi irtibat noktası sağlar. Bir NCB ulusal polis yetkilileri tarafından yönetilir ve genellikle polislikten sorumlu devlet bakanlığında bulunur.

Genel Kurul bizim yönetim organıdır ve yılda kararlar almaya kez bir araya tüm ülkeleri getiriyor."

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