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  3. Interpol’ün listesindeki 2 DEAŞ’lı kadın Suriye sınırında yakalandı

Interpol’ün listesindeki 2 DEAŞ’lı kadın Suriye sınırında yakalandı

Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı DEAŞ'lı 2 kadın, 9 çocukla birlikte Suriye sınırında yakalandı.

Interpol’ün listesindeki 2 DEAŞ’lı kadın Suriye sınırında yakalandı

Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı DEAŞ'lı 2 kadın, 9 çocukla birlikte Suriye sınırında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı 2 DEAŞ'lı kadın, 9 çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı. Suriye sınırında yakalanan B.I. ile F.B. çocuklarıyla birlikte jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Interpol’ün listesindeki 2 DEAŞ’lı kadın Suriye sınırında yakalandı

Interpol’ün listesindeki 2 DEAŞ’lı kadın Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: İHA

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