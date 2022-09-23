İntibah dizisi oyuncuları kim? İntibah dizisinde kimler oynayacak? Konusu ne?​​​​

Edebiyatımızın ilk romanı olan, Namık Kemal'in 1873 yılında kaleme aldığı 'İntibah' ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Hayranları tarafından ise dizi ile ilgili araştırmalar sürüyor. İşte detayları...

İNTİBAH DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi için oyuncuların netleşmesinin ardından Eylül ayında sete çıkılması ve Ekim ayında da ilk bölümün yayınlanması planlanıyor.

İNTİBAH OYUNCULARI KİMLER?

BKM yapımcılığın üstlendiği, başrollerini Melike Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı'nın paylaşacağı ve gelecek sezon ekranlarda olması beklenen dizinin kadrosu için çeşitli isimler konuşuldu. Fakat bu söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. İntibah dizisi hakkında bilgiler paylaşıldıkça haberimizin içerisine eklenecektir.

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İNTİBAH KONUSU NE?

Ali Bey arkadaşları aracılığıyla Mahpeyker adında bir kadınla tanışır. Hem annesinin hem de yakın çevresinin uyarılarına rağmen Ali Bey'in Mahpeyker'e olan ilgisi her geçen gün biraz daha artar. Bir süre sonra gizlice sevgilisini takip eden Ali Bey, Mahpeyker'in kendisini Abdullah Efendi ile aldattığını öğrenir.

Bunun üzerine çift bir süre görüşmez. Bu zaman zarfında Ali Bey ile cariyesi Dilaşup yakınlaşır. Buna engel olmak isteyen Mahpeyker, Dilaşup'a iftira atar. Ali Bey cariyesini önce döver sonra esir pazarında satar.

Romanın düğüm bölümünde ise Ali Bey'in ceketini giyen Dilaşup bıçaklanarak öldürülür. Cariyesinin intikamını almak isteyen Ali Bey, Mahpeyker'i öldürür.