İntibah ne demek, TDK'ya göre İntibah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntibah ne demek? İntibah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intibah kelimesi. Peki intibah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intibah nedir, intibah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTİBAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntibah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İntibah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intibah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyanma, uyanış

