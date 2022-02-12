İntiha ne demek, TDK'ya göre İntiha kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntiha ne demek? İntiha TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intiha kelimesi. Peki intiha ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intiha nedir, intiha kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTİHA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntiha kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İntiha kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intiha kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Son, sona erme, sonu gelme

