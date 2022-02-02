İntihabat ne demek, TDK'ya göre İntihabat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntihabat ne demek? İntihabat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intihabat kelimesi. Peki intihabat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intihabat nedir, intihabat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTİHABAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntihabat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İntihabat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intihabat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Seçimler



İNTİHABAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bizim düşünülecek daha mühim şeylerimiz var. İntihabat yaklaşıyor.

