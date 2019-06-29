'İntihar edeceğim' diye çağırdığı eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti

GÜNEY Kıbrıs'ta, Petros Papandoniu, tartıştığı eski sevgilisi Sofia Zinonos'u arayıp intihar edeceğini söyledi. Zinonos, olay yerine gidip eski sevgilisini intihardan vazgeçirmeye çalışınca ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Papandoniu, av tüfeğiyle önce Zinonos'u, ardından kendini vurdu. İkili olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde, Limasol ilçesindeki Ayias Filas atış alanında meydana geldi. Atış alanına giden Petros Papandoniu (35), tartıştığı eski sevgilisi Sofia Zinonos'u (26) arayıp, intihar edeceğini söyledi. Zinonos, eski sevgilisini intihardan vazgeçirmek için atış alanına gitti. Zinonos, Papandoniu'yu ikna etmeye çalışırken, iddiaya göre ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Papandoniu, yanındaki av tüfeğiyle Sofia Zinonos'a iki el ateş açtı. Zinonos, tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Petros Papandoniu aynı tüfekle kendini vurdu.

Atış alanına sabah saatlerinde gelenler, iki kişinin kanlar içinde hareketsiz halde yattığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Petros Papandoniu ve Sofia Zinonos'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatılırken, açıklama yapan Limasol polis şefi Ioannis Sotiriadis, "Bu bir trajedi" dedi.

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DHA