İntihar eden 20 yaşındaki gençten annesine yürek dağlayan sözler: ''Bağışla beni güzel annem''

Şırnak'ta yaşadığı sıkıntılar yüzünden kayalıklara çıkıp intihar eden 20 yaşındaki gencin arkadaşları ve annesi için yaptığı son paylaşım görenleri duygulandırdı. Gencin paylaşımındaki "Bağışla beni güzel annem. Kokunu içime çekemeden kardeşlerimle, arkadaşlarımla vakit geçirmeden göçüp gittim annem" sözleri yürekleri dağladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, markete gidip çerez ve içecekler alıp arkadaşlarıyla son kez vakit geçirdikten sonra yanlarından ayrılan A.E (20), ilk önce annesiyle ilgili mesaj yazdı.

"BAĞIŞLA BENİ GÜZEL ANNEM"

Genç, annesi için yaptığı paylaşımda, "Bağışla beni güzel annem. Ben dağı tepesine çıkarken güldüm... Aklıma sen geldin anne. Hava hafif serin içim ise bir o kadar derin. Sonra yaktım bir iki sigara içe içe açtım içime derin yara. Şöyle bir oturup izledim anne, Yarma'nın manzarasını... Sigaram bitti ve ayağa kalktım. Açtım kollarımı bir ah çektim. Yarma'nın rüzgârı öyle sert öyle derin esiyordu ki... Sanki bana toprağın kokusunu getiriyordu anne. Kısacası benim güzel annem; Yarma'ya doyamadan kokunu içime çekemeden kardeşlerimle, arkadaşlarımla vakit geçirmeden göçüp gittim annem..." ifadelerini kullandı.

''HAYAT BENİM İÇİN BİRAZDAN SONA ERECEK''

20 yaşındaki genç, arkadaşları için de, "Ölümün yaşı yoktur. Şimdi dersiniz daha yaşın kaç. Yaşıma bakmayın siz. Yaşadıklarım yaşımdan daha büyük oldu. Onun için bu gece son gecem. Arkadaşlarımla beraber güzel bir gece yaşadım. Sonra son durağa geldim. Herkes her şey gözümün önünde akıyor. Aşağıda arkadaşlarımın kahkaha sesleri geliyor. Tabii bu son satırlarımı okuyacaklar birazdan ve o zaman iş işten geçmiş olacak. Şimdi belki hepiniz beni dinleme isterdiniz ama ben gittikten sonra bunun pek faydası olmayacak. İnsanları sağken sahiplenin, dinleyin. Her şeyi bıraktım öyle çıktım buraya çoğu zaman arkadaşlarla buraya gelirdik, konuşurduk, gülerdik ama bu sefer tekim. Ve hayat benim için birazdan son bitecek. Benim de son satırlarım ve maceram. Hoşça kal güzel köyüm." paylaşımını yaptı.

Daha sonra ikinci mesajı yazan ve bunlar arkadaşlarına atan A.E, çıktığı kayalıklardan atlayarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.