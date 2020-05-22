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  3. İntihar eden adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

İntihar eden adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde yaşanan olayda intihar teşebbüsünde bulunan genci görenler polislerin uyarılarına rağmen sosyal mesafeyi unutup film izler gibi cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Bir yakını ile görüşen genç ise intihardan vazgeçip ambulansla hastaneye götürüldü.

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22 Mayıs 2020 Cuma 16:58

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İntihar eden adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar!
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