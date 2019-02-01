İntihar eden çalışan hakkında Beylikdüzü Belediyesinden açıklama

Beylikdüzü Belediyesi, intihar eden çalışan Yaşar Uçar'a ilişkin, "Kamuya ait bir paranın kaybolması halinde belediyenin bunu görmezden gelmesi düşünülemez. Siyasi ve kişisel nedenlerle çalışma arkadaşımızın vefatının suistimal edilmemesi adına herkes hassasiyet göstermelidir" açıklamasını yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi, intihar eden belediye çalışanı Yaşar Uçar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, Uçar'ın vefat haberinin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Belediyemizin 20 yılı aşkın bir süredir emekçisi olan Yaşar Uçar'ın vefat haberini almış bulunmaktayız. Yasal zorunluluklar nedeniyle de olsa hakkında inceleme yapılmasını onuruna sindiremeyen çalışma arkadaşımızın kendi hayatına son vermesi, belediyemizde görev yapan herkes tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Konunun hassasiyeti nedeniyle yakınlarının mahremiyetine ve çalışma arkadaşımızın anısına zarar gelmeyeceğini temin ve taahhüt etmekle birlikte arkadaşımızın belediyemiz içerisinde yaşanan bir olay neticesinde gerçekleşen intiharı ile ilgili bilgilerin kamuoyu ile tüm şeffaflığı ile paylaşılması demokrasinin bir gereğidir" denildi.

"Hiçbir belediyenin kişisel güvene istinaden işlemleri sonlandırma yetkisi yoktur"

Çalışan hakkında yasal sürecin ilerlediği ifade edilen açıklamada, "Rahmetli çalışanımız hakkında tahsil edilen bir paranın iptal işlemini başka bir belediye personelinin bilgisayarından yapmış olmasına rağmen paranın iade edilmediği iddiası ve paranın belediye kasasında da mevcut olmaması nedeniyle müfettiş incelemesi başlatılmış, inceleme sonunda konunun savcılığa bildirilmesi gerektiği şeklinde rapor düzenlenmiştir. Kamu kurumlarında şüpheli işlemlerden sonra izlenmesi gereken yasal gereklilikler mevcuttur. Hiçbir belediyenin şüpheli bir olayda çalışma arkadaşına duyulan kişisel güvene istinaden işlemleri sonlandırma yetkisi yoktur. Bu hukuk devletinin ve şeffaf bir yönetimin gereğidir. Kamuya ait bir paranın kaybolması halinde belediyenin bunu görmezden gelmesi düşünülemez. Yine de belediyemiz tarafından rahmetli çalışma arkadaşımızın lekelenmeme hakkına özen gösterilerek savcılık bildiriminde yalnızca ulaşılan bilgi ve belgeler sunulmakla yetinilmiş, kendisinin suç işlediği şeklinde somut bir isnattan kaçınılmıştır. Konunun savcılık tarafından incelenmesi yasal bir zorunluluktur. Siyasi ve kişisel nedenlerle çalışma arkadaşımızın vefatının suistimal edilmemesi adına herkes hassasiyet göstermelidir. Belediyemiz süreç hakkında tüm şeffaflığı ile her türlü bilgiyi vermeye hazırdır. Konu yargıya intikal ettirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerini yer verildi.

Kaynak: İHA