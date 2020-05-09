İntihar eden polis memurunun cebinden çıkan not: Devlet aileme sahip çıksın

Avcılar'da gece yarısı boş bir arazide silahla intihar eden emekli polis memurunun cebinden çıkan notta, ''Ben Bedrettin DURSUN emekli özel harekat polisiyim Devlet aileme destek çıksın psikolojik destek versin” yazdığı ortaya çıktı.

Olay saat 01.00'da Avcılar İlçesi Cihangir Mahallesi Sarı Asma Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden ayrılan emekli polis memuru boş araziye geldi. Boş arazide silahı ile intihar eden emekli polis hayatına son verdi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Alınan ihbar üzerine ise olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca olay yerine çok sayıda resmi ve özel harekat polisi sevk edildi. Olayın meydana geldiği boş arazide şerit içine alındı. Araziye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını gerçekleştirdi. Emekli polisin cansız bedeni morga kaldırıldı.

İntihar eden polis memurunun ismi belli oldu, üzerinden de not çıktı.

İntihar eden polis memurunun özel harekat görevinden emekli olduğu adının ve soyadının Bedrettin Dursun olduğu öğrenildi. Ayrıca polis memurunun üzerinden çıkan notta “ Ben Bedrettin DURSUN emekli özel harekat polisiyim Devlet aileme destek çıksın psikolojik destek versin” ifadelerinin olduğu öğrenildi.