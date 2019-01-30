İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu'na sert tepki Seçim çalışmaları kapsamında mevcut belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'nde çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu'na tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Bir vatandaş İmamoğlu'na "sana kafa atasım var" dedi

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