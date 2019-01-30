İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu'na sert tepki
Seçim çalışmaları kapsamında mevcut belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'nde çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu'na tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Bir vatandaş İmamoğlu'na "sana kafa atasım var" dedi
Seçim çalışmaları kapsamında mevcut belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'nde çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu'na tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Beylikdüzü Belediye'sinde 30 yıldır çalışan Yaşar Uçar'ın, üzerine atılan suçlar nedeniyle intihar ettiği iddiasıyla Uçar'ın yakınları, İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
CHP'li adaya, 'Sana şu an kafa atasım var.' diyen Uçar'ın yakınını korumalar uzaklaştırmaya çalıştı. İmamoğlu ise acılı aile yakınlarına cevap vermeden parti otobüsüne bindiği sırada ortalık karıştı. Vatandaşların, 'Beylikdüzü'nü yönetemiyorsun, İstanbul'u mu yöneteceksin?' dediği duyuldu.
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