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İntihar ettiğini öldükten 1 gün sonra sosyal medyadan duyurdu!

ABD’nin New York kentinde 24 yaşındaki Yocheved Gourarie isimli kadın sosyal medya hesabından ileri tarihli bir paylaşım yaptıktan sonra intihar etti. Genç kız, intihar haberini ertesi gün Instagram hesabından, ''Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir'' diyerek duyurdu.

İntihar ettiğini öldükten 1 gün sonra sosyal medyadan duyurdu!

ABD'de yaşayan Yocheved Gourarie, 12 yaşından beri anoreksiya ile mücadele ediyordu. Psikoloji ve sinirbilimi eğitimi alan genç kadın, eğitimlere rağmen depresyona yenik düştü. New York 'un cazibe merkezlerinden ‘Vessel’ adlı yapının en üst katına çıkan 24 yaşındaki Gourarie kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi.

BİR GÜN SONRA VEDA MESAJI YAYIMLANDI

İntiharı daha önceden planlayan Gourarie, önce  Instagram hesabından ‘ileri tarihli paylaşım’ seçeneğini kullanarak  veda mesajı paylaştı ardından intihar etti. İşte o mesaj;

 “Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir. Neden gittiğimin nedenlerine girmek istemiyorum. Hepiniz hayatımı çok daha mutlu, aydınlık hale getirdiniz. Hiçbiriniz bunun olması için bir şey -ya da daha fazla bir şey- yapamazdınız. Yapabileceğinizin en iyisini yaptınız ve ben bunun için müteşekkirim. Artık acı çekmediğimi düşünerek biraz olsun teselli bulduğunuzu umut ediyorum. Sizi seviyorum.”

Anne-babasına da ayrı bir mesaj bıraktığını belirten Gourarie’nin, çocukluk yıllarından beri anoreksiya (yeme bozukluğu) ve depresyonla mücadele ettiği belirtildi.

İntihar ettiğini öldükten 1 gün sonra sosyal medyadan duyurdu!

KÜÇÜK YAŞTAN BU YANA MÜCADELE EDİYORMUŞ

Genç kadın, Instagram’da paylaştığı bir mesajda 12 yaşından beri anoreksiyayla mücadele ettiğini yazmış, Ulusal Yeme Bozuklukları Birliği’ni çalışmalarından ötürü övmüştü.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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