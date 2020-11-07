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  3. İntihar girişiminde bulunan işitme engelli genci komutan ikna etti

İntihar girişiminde bulunan işitme engelli genci komutan ikna etti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir üst geçitte intihar girişiminde bulunan işitme engelli şahsı jandarma komutanı ikna etti.

İntihar girişiminde bulunan işitme engelli genci komutan ikna etti

Olay, Samsun-Sinop karayolu Dereköy Mahallesi Muşta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Er Hüseyin Özdamar Üst Geçidi'nde bir kişinin bıçakla kendine zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Bölge Trafik ekiplerince yol trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine gelen 112 acil servis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri üst geçidin altına şişme branda açtı. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak üst geçitteki E.C. isimli şahsı işaret dili ile konuşarak ikna etti. Şahıs 112 acil servis ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesinden alınan bilgiye göre E.C'nin işitme engelli olduğu öğrenildi.

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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