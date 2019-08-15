İntihar girişiminde bulunan yüzbaşı kurtarılamadı

ELAZIĞ'da, eşiyle tartışırken, tabancasıyla başına ateş edip, intihar girişiminde bulunan jandarma yüzbaşı S.Ö., ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ataşehir Mahallesi'ndeki cezaevi lojmanlarında meydana geldi. Jandarma yüzbaşı S.Ö., ismi öğrenilemeyen eşiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. S.Ö., iddiaya göre, tartışma sırasında tabancasını başına dayayıp, ateş etti. Ağır yaralanan S.Ö., eşinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan yüzbaşı S.Ö., buradan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren S.Ö., bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. S.Ö.'nün cenazesinin, otopsinin ardından memleketi Erzurum'a gönderileceği belirtildi.

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DHA